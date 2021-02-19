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19.02.2021 - 17:01 |

ALES sınav giriş yeri sorgulama | ALES/2 saat kaçta? ALES sınav giriş belgesi

ALES için geri sayım başladı. Hafta sonu uygulanacak olan ALES/2 için sınav giriş yerleri belli oldu. 2020 yılın yapılacak olan koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen ALES için tarih geldi çattı. İşte ALES sınav saati ve sınav yerleri.

ALES sınav giriş yeri sorgulama | ALES/2 saat kaçta? ALES sınav giriş belgesi

ÖSYM tarafından uygulanacak olan ALES/2 hafta sonu yapılacak. ALES/2 Koronavirüs salgını nedeniyle 2020 yılında ertelenmişti. Peki, ALES ne zaman, saat kaçta yapılacak?

ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 ALES/2 21.02.2021 tarihinde uygulanacak. ÖSYM Sınav giriş belgeleri erişime açıldı.

ALES saat 10.15'te başlayacak.

ALES SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA

 

 

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