ALES sınav giriş yeri sorgulama | ALES/2 saat kaçta? ALES sınav giriş belgesi

ÖSYM tarafından uygulanacak olan ALES/2 hafta sonu yapılacak. ALES/2 Koronavirüs salgını nedeniyle 2020 yılında ertelenmişti. Peki, ALES ne zaman, saat kaçta yapılacak?

ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 ALES/2 21.02.2021 tarihinde uygulanacak. ÖSYM Sınav giriş belgeleri erişime açıldı.

ALES saat 10.15'te başlayacak.

ALES SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA