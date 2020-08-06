ALES sınav yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgesi için gözler ÖSYM'de...

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na sayılı günler kaldı. 2020-ALES/1 girecek adaylar sınav tarihi yaklaşırken sınav giriş belgelerini merak ediyor. Sınav yerlerini öğrenmek isteyen adaylar sıklıkla ÖSYM'nin resmi sitesini ziyaret ediyor.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sınav giriş belgeleri hakkında ÖSYM'den duyuru yapılmadı. Genellikle sınav yerleri sınava 10 gün kala açıklanıyor. Bu nedenle gözler 6 Ağustos'ta... Sınav giriş belgeleri açıklandığında aşağıdaki linkten sınav yerlerini öğrenebilirsiniz.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ

İNTERNET ERİŞİM ŞİFRESİ BİLGİSİ

Başvuru işlemi sonrası Aday İşlemleri Sistemine ilk kez dâhil olan veya başvuru merkezinde sınav başvurusu esnasında internet erişim şifresi talebinde bulunan adaylara ücretsiz olarak geçici şifre verilmektedir. Şifre geri dönüşümsüz ve kriptolu olarak sistemde tutulmaktadır. İlgili adaydan başkasının şifreyi bilmesi, görmesi ve edinmesi mümkün değildir. Bu nedenle şifre kullanılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu adaya aittir. Şifre ile adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr ve https://sonuc.osym.gov.tr adreslerini kullanarak sınav başvurusu yapma, tercih bildirme, başvuru ve tercih bilgilerinde değişiklik yapma, Sınava Giriş Belgesi edinme, sınav ve yerleştirme sonuçlarını edinme vb. işlemlerini yapabilirler. Şifre, hem bu sınavın bütün aşamalarında hem de adayın sonraki yıllarda ÖSYM ile ilgili elektronik ortamda yapacağı bütün işlemlerde gerekli olacağından aday tarafından özenle korunmalı ve kesinlikle kimseyle paylaşılmamalıdır.

İnternet erişim şifresini kaybeden veya unutan adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen internet adresinden “Şifremi Unuttum” alanına girmeleri, burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.) gerekmektedir. Sorulara doğru cevap veremediği için internet erişim şifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar, yeni şifre edinmek için ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine veya ÖSYM tarafından yetkilendirilmiş Başvuru Merkezlerine nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarının aslı ile birlikte (Pembe/Mavi Kart, KKTC Kimlik Kartı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen “Geçici Kimlik Belgesi” de geçerlidir.) şahsen başvurarak, ücret karşılığı yeni şifrelerini edinmek zorundadır. Üzerinde adayın güncel bir fotoğrafı veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir.

Cezaevinde olması nedeniyle şahsen bu merkezlere gidemeyecek olan adaylara, bulundukları cezaevi müdürlükleri tarafından şifre verilebilecektir. Zorunlu askerlik görevini yapmakta olduğu için şahsen bu merkezlere gidemeyecek olan adaylara ise askeri birlik komutanlarının resmi yazı ile ÖSYM’ye müracaat etmesi halinde, adayın ismine düzenlenmiş kapalı zarf içinde adaya iletilmek üzere şifre verilebilecektir. Adayın kendisinden başka hiç kimse aday adına şifre edinemez.