ALES sınav yerleri belli oldu mu? ALES sınavı ne zaman?

ÖSYM tarafından uygulanacak olan ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için heyecan dorukta. 13-23 Mart 2020 tarihleri arasında alınan ALES başvuruları sonrasında ALES sınav yerleri ve sınav tarihi merak konusu oldu. Peki ÖSYM, ALES sınav giriş belgelerini yayımladı mı? ALES ne zaman?

ALES SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

ALES sınav yerleri henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından ALES sınav giriş belgeleri yayımlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

ALES SINAVI NE ZAMAN?

ALES/1 sınavı 16 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak.