Aleyna Çakır raporu tartışmaya neden oldu

Raporda eksiklikler olduğunu savunan Esen ailesinin avukatı Umur Yıldırım, “Aleyna’nın otopsisinde rastlanan sperm ve tırnak parçasında çıkan Y-STR’nin (DNA) aynı erkeğe ait olduğu tespit edilmiştir. Fakat aynı erkeğe ait olduğu tespit edilen sperm ve Y-STR’nin şüpheli Ümitcan Uygun’a ait olup olmadığı araştırılmamıştır. Bu noktada Sulh Ceza Hâkimliği’nden halen izin talep edilmemiştir” dedi.

Esen’in “ası” dışında travmatik tesirle öldüğüne yönelik tıbbi bir bulguya rastlanılmadığı belirtilen rapora, sosyal medyada binlerce kişi isyan etti. Esen ailesi avukatı Yıldırım, Milliyet’e konuştu.

Eksiklikler var

Çakır’ın kesin ölüm sebebinin tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporda, “Aleyna’nın bedeninde ‘ası’ harici olan lezyonların olduğu ama bunun öldürücü olmadığı”nın belirtildiğini kaydeden Yıldırım, “Ölmeden önce vücudunda lezyonların olduğu sabit. Alkolden veya başka bir maddeden zehirlenmediği ve ölüm sebebinin ‘ası’ olduğunu belirlenmiş. Fakat asının, kendisi mi yoksa başkası tarafından mı gerçekleştiği noktasında bir tespit yapılmamıştır” dedi.