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09.01.2021 - 07:00 | | PAŞA ALYURT Ankara

Aleyna Çakır raporu tartışmaya neden oldu

Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen’in (21), Ankara Keçiören’de 3 Haziran 2020’de evinde boynunda iple ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında dava dosyasına giren 9 sayfalık Adli Tıp raporu tartışmaya neden oldu.

Aleyna Çakır raporu tartışmaya neden oldu
PAŞA ALYURT Ankara

Raporda eksiklikler olduğunu savunan Esen ailesinin avukatı Umur Yıldırım, “Aleyna’nın otopsisinde rastlanan sperm ve tırnak parçasında çıkan Y-STR’nin (DNA) aynı erkeğe ait olduğu tespit edilmiştir. Fakat aynı erkeğe ait olduğu tespit edilen sperm ve Y-STR’nin şüpheli Ümitcan Uygun’a ait olup olmadığı araştırılmamıştır. Bu noktada Sulh Ceza Hâkimliği’nden halen izin talep edilmemiştir” dedi.

Esen’in “ası” dışında travmatik tesirle öldüğüne yönelik tıbbi bir bulguya rastlanılmadığı belirtilen rapora, sosyal medyada binlerce kişi isyan etti. Esen ailesi avukatı Yıldırım, Milliyet’e konuştu.

Eksiklikler var

Çakır’ın kesin ölüm sebebinin tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporda, “Aleyna’nın bedeninde ‘ası’ harici olan lezyonların olduğu ama bunun öldürücü olmadığı”nın belirtildiğini kaydeden Yıldırım, “Ölmeden önce vücudunda lezyonların olduğu sabit. Alkolden veya başka bir maddeden zehirlenmediği ve ölüm sebebinin ‘ası’ olduğunu belirlenmiş. Fakat asının, kendisi mi yoksa başkası tarafından mı gerçekleştiği noktasında bir tespit yapılmamıştır” dedi.

 

Toprağın altında ateş çıktı!Konya'nın Karapınar ilçesinin Kayalı Mahallesi'nde, toprak altından çıkan metan gaz kaynaklı ateş, paniğe neden oldu. Muhtar Muharrem Güdal, "AFAD da gelip inceledi. Burası daha önce sazlık ve bataklık olduğundan su da kuruduğu için metan gaz kaynaklı ateş çıktığını söyledi. İncelemelerini yapıp, bu bölgede önlem alacaklarını söylediler" dedi.
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