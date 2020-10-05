Ali Edizer kimdir, kaç yaşında? Açıklamaları ile gündem olan Ali Edizer aslen nereli?

Ali Edizer kimdir sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Yaptığı açıklamalar ile bir anda sosyal medyanın gündemine oturan medeni kanunu eleştiren ve ikinci eşi alın boşanmayın sözleri ile binlerce kişinin tepkisini çeken Ali Edizer GATA Başhekim Yardımcısı görevinden alındı. Peki Ali Edizer kimdir?

ALİ EDİZER KİMDİR?

Lisansını Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yüksek lisansını ise THK Üniversitesi’nde yapan hekim Ali Edizer kariyerine 1992 yılında Kayseri Keykubat Sağlık Ocağı Tabibi olarak başladı.



1996-1997 yıllarında Hakkari Çukurca’da askerlik görevini yerine getiren Edizer, 1999’da Kayseri İl Sağlık Müdürü Yardımcısı oldu.

2009’da Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı olan Edizer, 2010 ve 2011 yıllarında ise SGK İlaç ve Eczacılık Daire Başkanı olarak görevine devam etti.

2012’de Sağlık Bakanlığı Özel Kalem Müdür olan Edizer, 2016-2018 yılları arasında ise Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği İdari Hizmetler Başkanı olarak görev aldı.

Dr. Ali Edizer 2018 yılından beri de GATA’da Başhekim Yardımcısı olarak görev alıyor.