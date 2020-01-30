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30.01.2020 - 12:46 |

Ali Ülker kimdir? Ali Ülker nereli?

Son dakika haberlerine göre, Yıldız Holding’te üst düzey görev değişimi yaşandı. Murat Ülker, 20 yıldır sürdürdüğü Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yeğeni Ali Ülker'e devretti. Bu haber üzerine Ali Ülker'in kim olduğu merak konusu oldu. Ali Ülker kimdir? Ali Ülker kaç yaşında ve nereli? İşte Ali Ülker hakkında merak edilen bilgiler...

Ali Ülker kimdir? Ali Ülker nereli?

20 yıldır Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürüten Murat Ülker, görevini Ali Ülker'e devretti. Ali Ülker; 2011 senesinden bu yana Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini sürdürüyordu. İşte Ali Ülker'in yaşamına dair bilinenler...

ALİ ÜLKER KİMDİR?

Ali Ülker, 1969 senesinde dünyaya geldi.

Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat ve İş İdaresi bölümlerinde eğitim alan Ülker, aynı zamanda IMD ve Harvard'da çeşitli eğitim programlarına katıldı.

De Boccard & Yorke Danışmanlık Şirketi ile Şirket İçi Kaizen Çalışması'nda ve IESC Satış Sistemini Geliştirme ve Şirket İçi Organizasyon Projesi'nde yer aldı.

İş hayatına 1985 senesinde Ülker Gıda A.Ş. Kalite Kontrol Departmanı'nda Stajyer olarak başladı.

1986-98 yılları arasında çikolata üretim tesislerinde ve Atlas Gıda Pazarlama A.Ş.'de Stajyer, Satış Yöneticisi, Satış Koordinatörü, Ürün Grup Koordinatörü ve Ürün Grup Müdürü pozisyonlarında çalıştı.

1998 senesinde Atlas Gıda Pazarlama A.Ş.'de, 2001 senesinde ise Merkez Gıda Pazarlama A.Ş.'de Genel Müdürlük yaptı.

2002 senesinde Gıda Grubu Başkan Yardımcılığı'na, 2005 senesinde ise Grup Başkanlığı'na getirildi.

2011 senesinden bu yana Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Ülker, Global İnovasyon ve Kalite Grup Başkanlığını da (Chief Innovation and Quality Officer) üstlendi.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

Kaçak maden ocağında göçük! İki işçi mahsur kaldıZonguldak'ın Kilimli ilçesinde, daha önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak işletilen kömür ocağında meydana gelen göçükte işçiler Sabahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz mahsur kaldı.
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