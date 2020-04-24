Alin İsminin Anlamı Nedir? Alin Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Alin İngilizce kökenli bir kelimedir. İngilizce üzerinden zamanla Türkçeye yerleşmiş ve son dönemlerde oldukça ilgi çeken adlar arasında yer almaktadır. Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında bu ismin ‘Yüce, asil ve soylu’ şeklinde geçtiği görünüyor.

Alin Ne Demek?

Alin ismi üç değişik anlama sahiptir. Her bir anlamı tamamen özel ve oldukça ilgi çekicidir.

- Yüce, asil, soylu,

- Aydınlık ve parlak,

- Dürüst ve Adil,

Hangi anlamına bakılırsa bakılsın kökeni oldukça değerli ve özel isimlerden biri olarak öne çıkmaktadır. Alin ismini kız çocuğumuz için kullanabilir ve ona güzel bir ad koyabilirsiniz. Özellikle anlamları ile beraber karakteristik ayrıcalıkları da lider ve önder manası taşımaktadır.

Alin İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

En çok merak edilen konular arasında Alin isminin Kur'an'da yer alıp almadığıdır. Bu isim Kur’an-ı Kerim'de geçmez. Ancak İçerisinde bulunduğu anlamı ve hoş telaffuzu ile beraber son dönemlerde oldukça popüler hale geldi. Beğeni toplayan ve derin anlamı ile beraber kız çocukları için Türkçede kullanılmaktadır. Türkçeye yerleşmiş olarak tek başına ya da farklı isimlerle kombin şekliyle değerlendirebilirsiniz.