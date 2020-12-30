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30.12.2020 - 14:34 | | DHA

Alışveriş merkezlerinde yılbaşı yoğunluğu!

İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir alışveriş merkezinde, yılbaşı öncesinde alışveriş yoğunluğu yaşandı. Yoğunluk sebebiyle AVM'nin girişinde uzun kuyruk oluştu.

Alışveriş merkezlerinde yılbaşı yoğunluğu!

Yılbaşı öncesinde internetten alışveriş yapmayı tercih etmeyenler AVM'lere akın etti. Esenyurt'ta bulunan bir alışveriş merkezinde yılbaşı sebebiyle yoğunluk yaşandı.

AVM'ye gelenler girişte uzun kuyrukta sıranın kendilerine gelmesini bekledi. Görevliler sırada bekleyen kişilere, sosyal mesafeye uymaları konularında uyarılarda bulundu.

Sırası gelen müşteriler HES kodlarını okutarak AVM'ye giriş yaptı.

Öte yandan geçtiğimiz Mayıs ayında yeni normalleşme ile beraber aynı AVM'de uzun kuyruklar oluşmuştu.

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