27.04.2020 - 03:28 |
Alışveriş Nasıl Yazılır? Alış Veriş Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Alışveriş Kelimesinin Doğru Yazılışı
Dilimizde bazı kelimelerin doğru yazılışı ile ilgili birçok hata yapılmaktadır. Bu kelimeler nasıl yazılır soruları en çok sorulan sorulardan birisidir. Bu kelimenin birisi ise Alışveriş kelimesidir. Peki Alışveriş kelimesinin eş anlamlısı nedir. Eş anlamı olan sözcükler nelerdir? Bu soruların cevaplarını sizler için detayları ile hazırladık.
Türk Dil Kurumunun sitesinde sıklıkla kelimelerin doğru yazılışları ile ilgili araştırmalar yapılmaktadır. En çok birleşik kelimeler de hatalar yapılmaktadır. Bu kelimelerden birisi de Alışveriş kelimesidir.
ALIŞVERİŞ NASIL YAZILIR?
” Alışveriş mi?” ” Alış veriş mi?” ” Alışveriş kelimesi nasıl yazılır?” sorusunu cevaplamak için Türk Dil Kurumu sitesindeki kullanımına bakmamız en doğru cevap olacaktır.
“ Alışveriş mi?” “ Alış veriş mi?” Birleşik mi yazılır ayrı mı yazılır? Alışveriş Nasıl Yazılır?
X Alış veriş (Yanlış kullanım)
✓ Alışveriş (Doğru kullanım)
Türk Dil Kurumu (TDK) sitesindeki örneklerde bu kelime birleşik şekilde yazılmaktadır.
Alışveriş Kelimesinin Cümle içinde Kullanımı
✓ Alışveriş yalnızca ihtiyaç halinde yapılmaz.
X Alış veriş yapmak için bir çok sebebim var.
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