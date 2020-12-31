Alkol yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Bugün alkol satışı yasak mı?

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerden biri de sokağa çıkma yasağı oldu. Dışarı çıkmanın yasak olduğu günlerde belli saat aralığında marketler ve fırınlar hizmet vermeye devam ediyor. Tekel bayiler ise kapalı oluyor. Bu çarpışma ise yeni bir kararın alınmasına neden oldu. Alkol yasağı nedir? Alkol satışı ne zaman ve saat kaçta yasak?

ALKOL YASAĞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yılbaşı yasağı sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günler geçerli olmaktadır. Yılbaşı tatilinde alkol satışı yapılmayacak. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede yer alan "31 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, hafta sonlarında (Cumartesi ve Pazar günleri) uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderdiğimiz genelge kapsamında belirlenen usul ve esasların, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri için de geçerli olacak", yılbaşında da alkol satışı yapılmayacağını belirtti.

ALKOL YASAĞI GENELGESİ - KANUNU

İçişleri Bakanlığı’nca 81 il valiliğine “Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı cumartesi ve pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında acil ihtiyaçlar için açık tutulan bakkal, kuru yemişçi ve marketlerde alkol satılmaması” uyarı yazısı gönderildi.

ALKOL YASAĞI 2020 NEDEN GETİRİLDİ?

Bakanlık yetkilileri yasak kararının, hafta sonları tekel bayilerinin kapalı olması nedeniyle oluşacak haksız rekabetin önlenmesi için alındığını belirtti.