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07.02.2021 - 09:48 | | DHA

Alkollü yakalandı, 'Beni tüm Havsa tanır' deyip tepki gösterdi

Edirne'de kaza yapan alkollü sürücü basın mensuplarını görünce, 'Çekin çekin, reklamcı mısınız siz?' diyerek tepki gösterdi.

Alkollü yakalandı, 'Beni tüm Havsa tanır' deyip tepki gösterdi

Eski Toki evleri girişi Ahmet Taşçı Caddesi üzerinde yaşanan kazada, 22 KD 450 plakalı otomobil, sürücü A.Ç.’nin park halindeki kamyona çarpmamak için manevra yapması üzerine kontrolden çıktı. Otomobil, yol kenarındaki ağaca çarpıp, durdu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü A.Ç.’nin 220 promil alkollü olduğu tespit edildi. A.Ç., görüntü çeken basın mensuplarına “Çekin çekin, siz reklamcısınız herhalde. Beni tüm Havsa tanır. Reklama çekecekseniz maskemi de çıkarayım öyle çekin” dedi.

A.Ç.’ye, alkollü araç kullanmaktan 1339 lira ceza kesildi. Ehliyetine de 6 ay süreyle el koyuldu. Polis, A.Ç.’yi karakola götürdü.

Kartal'da otomobilin bagajına saklanan uyuşturucu böyle bulunduKartal'da bir otomobilin bagaj kısmında takım çantası içinde saklanmış 13 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu maddeyi piyasaya sürmeye çalışan 3 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilere ait olduğu tespit edilen otomobilin bagajına kısmında saklanan uyuşturucuların bulunma anları da kameraya yansıdı.
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