‘Altı ticarethane olan evi almam’

Çürük binaları mühürlemeyenlerin “cinayet ortağı” olduğunu savunan Gürgen, “Belediye başkanı olsam, bütün binaların bodrum katlarını mühürlerim. Seçimi de kaybedeyim. Gerekiyorsa dövsünler, sövsünler, vursunlar öldürsünler” diye konuştu.

‘Dönüşüme devam’

Gürgen’in dikkat çeken değerlendirmeleri özetle şöyle: “Türkiye’de kentsel dönüşüm ne kadar çabuk tamamlanırsa, riskli binalardan ne kadar çabuk kurtulursak bu afetlerden o kadar çabuk kurtulacağız. Riskli son binayı yıkıncaya kadar dönüşüme devam etmeyi istiyoruz. Bakanlık olarak elimizde inanılmaz bir arşivimiz var. Binaların röleveleri, binalardan alınmış olan karotların sonuçları, kancasından, korozyonuna kadar bütün bilgiler elektronik arşivimizde mevcut.

Ağır çıkma İzmir’deki birçok yapıda da ne yazık ki hasarın sebeplerinden biriydi. Ağır çıkma var, yumuşak kat var. Yani Deprem Yönetmeliği’nde ‘olmasın’ denilen ne varsa burada var. 1999’da birçok binayı kısa kolonlardan kaybettik. İzmir Bayraklı’da özellikle altı ticarethane olan, bu bant pencerelerle aydınlatma istenilen mekânlarda birçok binanın bu yüzden kaybedildiğini gördüm. Ev alacak olsam altı ticarethane olan yer almam, kimse bana aldıramaz. Yani ne yapacağını, ne edeceğini kendim de göremiyorum orada. Dolayısıyla çıkmasız, altı ticaret olmayan, dört köşe bina, en güzeli öyle binalar.”

‘Bodrumu mühürlerim’

“Kartal’da yıkılan yapıda en fazla şunu görmüş olduk; içlerinde her türlü deniz canlısının kalıntısı vardı. Ben hayatımda gördüğüm en büyük midye kabuklarını bu şantiyelerde gördüm; avuç içi kadar midye kabukları çıkardık biz betonun içerisinden. Çürük binaların bir an önce mühürlenip gereğinin yerine getirilmesi lazım; yoksa biz bir cinayetin ortağı olmak durumunda kalıyoruz. Kendimi belediye başkanı olarak hayal edecek olsam yapacağım tek iş budur; bütün binaların bodrum katlarını mühürlerim.”

‘Ezberi yıkamadık’

“Muafiyetlerle ilgili belirli noktalara geldik ama biz kanun uygulayıcı bürokratlar olarak bazı konularda ezberlerimizi yıkamadık. Uygulamacılar olarak bizim de kabahatlerimiz var; birçok harç, birçok muafiyet ne yazık ki uygulanmadı. Ön taraftan uygulanırken arka kapılardan farklı şekilde geri dönüşleri oldu.”