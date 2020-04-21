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21.04.2020 - 21:05 |

Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın bugün kaç lira? 21 Nisan

Bugüne ait altın fiyatları merak ediliyor. Yeni haftada yeni altın fiyatları kaç lira? Son zamanlarda ivmesi sürekli yükselen altın fiyatları bu hafta ne durumda? Gram altın fiyatından araştırmaya başlayan vatandaşlar çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı ve tam altın fiyatı hakkında da aramada bulunuyor. Bugün altın fiyatlarını yakından takip edenler için altın fiyatlarını tek tek sıraladık. İşte 21 Nisan 2020 Salı gününe ait altın fiyatlarındaki güncel rakamlar...

Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın bugün kaç lira? 21 Nisan

Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı yarım altın fiyatı ve tam altın fiyatı için meraklı arayış sürüyor. Haftanın ikinci gününde altın almak veya altın bozdurmak isteyenlerin sorguladığı altın fiyatları kaç lira? İşte gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı ve tam altın fiyatı haberimizde...

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:373,87 TL / Satış Fiyatı:378,25  TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:606,00 TL / Satış Fiyatı:620,20 TL

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:1.208,90 TL / Satış Fiyatı:1.239,50TL

TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:2.417,50 TL / Satış Fiyatı:2.473,40 TL

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Sakarya'da trafik kazasıSakarya'nın Hendek ilçesinde hafriyat kamyonuyla otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
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