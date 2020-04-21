Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın bugün kaç lira? 21 Nisan

Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı yarım altın fiyatı ve tam altın fiyatı için meraklı arayış sürüyor. Haftanın ikinci gününde altın almak veya altın bozdurmak isteyenlerin sorguladığı altın fiyatları kaç lira? İşte gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı ve tam altın fiyatı haberimizde...



GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:373,87 TL / Satış Fiyatı:378,25 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:606,00 TL / Satış Fiyatı:620,20 TL

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:1.208,90 TL / Satış Fiyatı:1.239,50TL

TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:2.417,50 TL / Satış Fiyatı:2.473,40 TL

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