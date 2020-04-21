Altın nasıl oluşur? Kısaca altın madeni oluşumu

Altın, oldukça yüksek ve önemli bir element olmakla birlikte; 1064 santigrat derecede eriyebilen, sarı, parlak renk özelliklerine sahiptir. Elementin sembolü AU şeklindedir. Doğada serbest şekilde bulunabilir. Oldukça kolay biçimde işlenebilir. En iyi iletkenin olduğu söylenebilir. Bununla birlikte çok dayanıklıdır.

Altın Nasıl Oluşur?

Altın; magma ismi verilen erimiş durumdaki kayaların, katı kaya içerisinde katmanlaşması neticesinde oluşur. Magmanın soğuyup katılaşması sırasında, içerisindeki su ve başka buharlaşan maddelerde yüksek basıncın etkisi ile magmadan ayrışmaktadır. Oluşan yüksek basınçla beraber katı kayaların üstünde çatlak ve yarıklar oluşur.

Bu çatlak ve yarıklarda yer alan hidrotermal eriyikler soğuyarak, madde tortulaşır. Bu tortulaşma kuvarsın damarlar biçiminde çökmesi ile oluşur. Altın ise düşük erime ısısına sahip olmasından ötürü hidro termal eriyikler ile beraber kuvars damarları içerisinde katılaşabilir. Bundan ötürü altın ararken bakılan ilk mekanlar, magma gövdesinin katman haline geldiği yerler yani kuvars damarlarıdır. Üretilen altının neredeyse hepsi, kuvars damarlarından paralel ve ince yaprakçık şeklinde oluşan kayaçların toplandığı altınlı kumlardan veya damarlardan çıkarılır. Sağlanan maddelerden altını ayırmak için ise kimyasal ve mekanik işlemler kullanılır.

Kısaca Altın Madeni Oluşumu

Magma tabakası içerisinde sıvı şekilde bulunan altında depremler ve başka jeolojik hareketlenme neticesinde magmadan sıvı bir şekilde ayrılan altın elementi, basınç etkisi ile parçalanan kayaların içerisine dolar. Bu noktalar soğumaya başlarken tortu katılaşır ve altın yönünden varlıklı kayalar oluşur. Buralar maden yatakları ismine sahiptir. Dere yataklarında rüzgar, su gibi etkenlerin yoğunluğu taşların kum hale gelmesine ve altının belli bir biçimde ortaya çıkmasına sebep olur. Bundan ötürü altın bulma ihtimali dere yataklarında daha olasıdır. Fakat günümüzde değerlendirilen ve kullanılan türlerin neredeyse kayaların içinden ve kayaçlardan elde edildiği söylenebilir. Genel olarak altın elde etmek adına bu maddeler ayrıştırılır.