‘Altın vuruşu açıkladık’

Ovalı, “Kistik fibrozis hastalığında yıllardır kullanılan bir ilaç. Bu ilacı test ettik ve sonuçlar dramatik gelince 23 Nisan’ı beklemenin yazık olacağına karar verdim” diye anlattı. Ovalı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu ilaç o zarı parçalıyor ve hasta nefes almaya başlıyor. Bağışıklığa, hastalığı yenmesi için süre sağlıyor. Öldürücü olan kısmı yok ettiğinizde zaten gerisini bağışıklık hallediyor. Bu laboratuvardan çıkan bir sonuç. Klinikte acil koduyla test edilmesi gerekiyor. Aşı da çıkacak göreceksiniz.”

Çıkış noktasının kendilerinin yaptığı eski deneyler olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ovalı, “Şimdi bu projeyi acil koduyla Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’na (TUSEB) yüklüyoruz. Bu altın vuruşumuzdu, altın ürünümüz. İlaç o kadar etkili ki, çok kısa sürede hastaların düzelmesini umut ediyoruz” diye konuştu.

Bilim insanları temkinli

Ovalı’nın açıkladığı tedavi şekline bilim insanları temkinli yaklaştı. Hacettepe Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Kullandığımız sıtma ilacı bütün ülkelerde kullanıyor ama son günlerde ortaya çıkan sonuçların tamamı olumsuz. Bunların hiçbirinin çok büyük bir etki sağladığını düşünmüyorum” dedi.

Üsküdar Üniversitesi Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Asist. Prof. Kaan Yılancıoğlu da öncelikli olarak araştırmanın sonuçlarının beklenmesi gerektiğini vurguladı.