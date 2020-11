Altun'dan Viyana'daki terör saldırısında polisi kurtaran Türklerle ilgili paylaşım

Altun, sosyal medya hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, Gültekin ve Özen'in hayatlarını tehlikeye atarak bir polisin yaşamını kurtardıklarını belirtti.

Fahrettin Altun, paylaşımında şunları kaydetti:

"Avusturya'da yaşayan Türk kardeşlerimiz Recep Tayyip ve Mikail, dün gece yaşanan terör saldırısında yaralılara yardım etmek için hayatlarını tehlikeye attılar ve bir polisin yaşamını kurtardılar. Avrupalı korku tüccarları bir daha göçmenler ve onların değerleri hakkında konuştuğunda, onları hatırlayın. Çünkü eylemler kelimelerden daha fazlasını anlatır."

Two Turkish immigrants, Recep Tayyip and Mikail, risked their lives to help survivors of last night’s terror attack and saved a police officer’s life.

Next time you hear a white fearmonger talk about immigrants and their values, remember them.

For actions speak louder than words. https://t.co/U1eXa0j7Jy