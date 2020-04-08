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08.04.2020 - 18:18 | | AA

Amasya'da bir köy daha karantinaya alındı

Amasya'da bir köy, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Amasya'da bir köy daha karantinaya alındı

Valilik'ten yapılan açıklamada, tedbirler kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulunca merkeze bağlı Ezine köyünün karantinaya alınmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Salgını önleme tedbirleri kapsamında daha önce bir köyün daha karantinaya altına alındığı hatırlatılan açıklamada, böylece Amasya'da karantinadaki yerleşim yeri sayısının ikiye çıktığı kaydedildi.

Öte yandan jandarma ve sağlık ekiplerinin karantinaya alınan köyün girişlerinde önlem aldığı görüldü.

Köy muhtarı Mehmet İnan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nüfusu 1400 olan köyde 5 vaka tespit edildiğini söyledi.

Devlet yetkililerinin köye gerekli desteği gösterdiklerini vurgulayan İnan, "Jandarmamız yanımızda, burada bekliyorlar. Çevremizde tek bizim köyde çıktı vaka. 14 gün sürecek karantina ama inanıyoruz ki bu sıkıntı geçecek. Herkesin bu konuyu çok ciddiye alması lazım, vatandaşlarımız evlerinden çıkmasın. Allah'ın izniyle hepsini atlatacağız." ifadesini kullandı.

 

 

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