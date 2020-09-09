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09.09.2020 - 17:15 | | AA

Amasya'da Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Amasya'nın Merzifon ilçesinde İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği (MİMDER), bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Amasya'da Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Merzifon Adalet Sarayı önünde toplanan grup adına konuşan MİMDER Başkanı Ali Taha Demir, Mütercimler hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "hakaret yoluyla halkın bir kesimini aşağılama" fiillerinden suç duyurusunda bulunduklarını, haddi aşan davranışından dolayı kamu davası açılmasını talep ettiklerini aktardı.

İmam Hatip camiasının 1 milyon 400 bin öğrencisi, on milyonlarca mezunu ve mensubu olan geniş bir aile olduğuna işaret eden Demir, "69 yıldır eğitim hayatına devam eden imam hatip okulları ülkemiz, milletimiz ve medeniyetimiz için çok değerli, alimler, doktorlar, mühendisler, edebiyatçılar, siyasetçiler ve devlet adamları yetiştirmiştir. Bu isimler dün olduğu gibi bugün de ülkenin dört bir yanında hizmet vermektedir. Bugün, çocuğunun hem dini ilimler hem de fen bilimleri eğitimi alması, günün gerektirdiği becerilerle donanması için ailelerin ve gençlerimizin tercihi imam hatip liseleri olmaktadır. Son yıllarda program çeşitliliğine giden okullarımız öğrenciler için cazibe merkezi olmuştur." diye konuştu.

İmam hatiplilere yöneltilen iftiraların sadece bu camiayı değil Türkiye'deki 83 milyon insanın birliğine ve dirliğini hedef aldığını ileri süren Demir, şunları kaydetti.

"Ayrışma ve kamplaşmayı körükleyenler bilmelidirler ki, bu davranış ülkemize yönelik kötü emel sahiplerinin değirmenine su taşımaktadır. İşte bu gerekçe ile camiamıza yönelik iğrenç, aşağılık ithamlarda bulunan Mütercimler hakkında kamu davası açılmasını ve bu iftiralarının yanına kar kalmamasını istiyoruz. Suç duyurumuzu gereğinin yapılacağına, ülkemizi, milletimizi, çocuklarımızı, bugünlerimizi ve yarınlarımızı hedefleyen bu tür davranışların cezasız kalmayacağına inanıyoruz."

 

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