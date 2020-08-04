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04.08.2020 - 11:39 | | İHA

Amasya'da feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti

Amasya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Amasya'da feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti

Amasya-Tokat karayolunun Aydınca mevkinde saat 08.30 sıralarında meydana gelen kazada, Necati Yılmaz hakimiyetindeki 34 EA 3460 plakalı hafif ticari araç yolun kenarındaki istinat duvarına çarptı.

Olay yerine gelen 112 ekiplerinin müdahalesi ile sürücü Necati Yılmaz yaralı kurtarılırken, araç içinde bulunan eşi Cennet Yılmaz ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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