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26.11.2020 - 01:54 | | AA

Amasya'da kaza! 2 kişi yaralandı

Amasya'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Oğuzhan Tatar idaresindeki 05 AZ 995 plakalı otomobil ile Emirhan Uzar'ın kullandığı 05 AAV 067 plakalı otomobil Hacılar Meydanı mevkisinde çarpıştı. Tatar idaresindeki otomobil refüjde bulunan elektrik direğine de çarptı.

Kazada sürücü Tatar ile aynı araçta bulunan Muhammed Kaçar yaralandı.

Amasyada kaza 2 kişi yaralandı


Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Amasya'da trafik kazasıAmasya’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
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