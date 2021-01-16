16.01.2021 - 19:17 | | AA
Amasya'da uyuşturucu operasyonu! 2 kişi tutuklandı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ü.K. ve R.K. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, A.A.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Polis ekipleri, dün Buğdaylı Mahallesi'nde durdurdukları otomobilde kapıya saklanmış 462 uyuşturucu hap ele geçirmiş, araçtaki 3 kişi "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıkları" iddiasıyla gözaltına alınmıştı.