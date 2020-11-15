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15.11.2020 - 15:03 | | DHA

Amasya’da yaşlı çift, aynı gün koronavirüsten hayatını kaybetti!

Amasya’nın Taşova ilçesinde yaşayan Hüseyin (89) ve eşi Meliha Bolat (88), tedavi gördükleri hastanede aynı gün koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Amasya’da yaşlı çift, aynı gün koronavirüsten hayatını kaybetti!

İlçeye bağlı Andıran köyünde oturan Hüseyin ve eşi Meliha Bolat’a, yaklaşık 20 gün önce görülen semptomlar üzerine hastanede koronavirüs testi yapıldı.

Test sonuçları pozitif çıkan Bolat çifti, Erbaa Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Yoğun bakım servisinde durumu ağırlaşan Hüseyin Bolat, dün sabah saatlerinde, aynı servisteki eşi Meliha Bolat ise akşam saatlerinde, doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı.

Hüseyin Bolat’ın cenazesi dün, eşi Meliha Bolat ise bugün Andıran köyündeki kabristanlığa defnedildi.

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