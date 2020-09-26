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26.09.2020 - 07:00 |

Anadolu Vakfı’ndan öğrencilere burs

Kurulduğu 1979 yılından bu yana sürdürdüğü burs programı ile eğitime desteğini aralıksız sürdüren Anadolu Vakfı’nın 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Burs Programı’na başvuru süreci devam ediyor.

Anadolu Vakfı’ndan öğrencilere burs

Bugüne kadar 30 binden fazla öğrenciye burs yoluyla eğitim desteğinde bulunan Anadolu Vakfı’nın karşılıksız eğitim desteğinden yararlanmak isteyen üniversite öğrencileri 30 Eylül 2020 tarihine kadar  www.anadoluvakfi.org.tr adresinden online olarak başvuruda bulunabilecek.

 

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