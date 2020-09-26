Anadolu Vakfı’ndan öğrencilere burs

Bugüne kadar 30 binden fazla öğrenciye burs yoluyla eğitim desteğinde bulunan Anadolu Vakfı’nın karşılıksız eğitim desteğinden yararlanmak isteyen üniversite öğrencileri 30 Eylül 2020 tarihine kadar www.anadoluvakfi.org.tr adresinden online olarak başvuruda bulunabilecek.