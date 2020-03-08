Anadolu’da gizli cennet Kemaliye

Eski adı Eğin olan Kemaliye’ye, Prontotour’un uçakla gidilen, iki gece konaklamalı turları bulunuyor. Turda ilk adres olarak Elazığ’a giden katılımcılar, ilk gün Harput Kalesi’ni, Selçuklu eseri Ulu Cami’yi, tarihi Harput evlerini, Arap Baba Türbesi’ni ziyaret edecekler. Ali Güler Müzesi’ni görmek için Ocak Köyü’ne geçecek katılımcılar, Dutluca Dondurma evinde keçi sütünden yapılmış dondurmaların tadına baktıktan sonra Kemaliye’ye hareket edecekler.

Vali Recep Yazıcıoğlu Köprüsü’nün önünde fotoğraf molası verilecek turda Şair Ahmet Kutsi Tecer’in doğduğu ve “Orda Bir Köy Var” şiirine konu olan Apcağa Köyü’ne gidilecek. İkinci gün katılımcılar, Eğin evlerinin özgün dokusunun bulunduğu sokaklarda köy halkıyla sohbet etme fırsatı yakalayacak, Taş Yolu’ndan geçerek Karanlık Kanyonu’na gitmek için 1 saat süren tekne gezisi yapacaklar. Turda katılımcılar, tarihi Taşdibi Mahallesi’ne uğrayacak ve Lög yapımını öğrenecekler.