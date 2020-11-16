Anadolu’nun anıt çınarları

Çınar ağaçlarının Türk kültüründeki yerini vurgulamak isteyen Aydemir, 6 yıl Anadolu’yu gezerek tarihi çınarların izini sürdü. 60 ağacı araştıran Aydemir, gittiği kasabalarda halk ile konuşarak sözlü tarihten de faydalandı.

Çaput bağlama

Efsaneleri Anadolu’da yerel halktan dinleyen tarih araştırmacısı, Türk izlerini koruyan Yunanistan, Bulgaristan, Suriye, İran, Özbekistan, Kazakistan, Rusya-Tataristan ve Macaristan gibi ülkelere de gitti. İdil ve Volga nehri civarında yaşayan Türk şaman köylerinde kalan Aydemir, ağaç kültürünün geleneklerini ve hayat tarzlarını nasıl değiştirdiğini de görüntüledi. Çınar ağacının tüm Türk toplumlarında kutsal olduğunu gözlemleyen Aydemir, çaput bağlayarak dilek dileme geleneğinin de sürdüğünü gördü.

İstanbul’da 1150 yıllık çınar

Dünyadaki 9 çınar türünden 3’ünün Anadolu’da yaşadığını belirleyen Mustafa Aydemir’in “Efsaneleriyle Türkiye’nin Ulu Çınarları” adlı kitabını TEMA Vakfı yayımladı. Yazar kitabında İstanbul’un en eskisi olan bin 150 yaşındaki Koca Çınar, Kurtuluş Savaşı sırasında işgal ve idam gören Şile - Kabakoz çınarı, efsanelere konu Gökçeada çınarı ve Yeniçerilerin idam edildiği Sultanahmet çınarı da dahil birçok hikâyeye yer verdi.