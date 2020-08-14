Anasınıfı, ilkokul ve ortaokul okul kayıtları ne zaman başlayacak? Başladı mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Önceki gün yaptığı açıklamada yeni eğitim öğretim yılına da uzaktan eğitimle başlanacağını duyurdu. 31 Ağustos'ta start verecek olan uzaktan eğitim öncesi 'Anasınıfı, ilkokul ve ortaokul okul kayıtları ne zaman başlayacak?' soruları soruluyor.

OKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Okul kayıtlarının ne zaman başlayacağı konusunda MEB'den net bir açıklama henüz yok. Okul kayıtlarının gelecek. hafta başlaması bekleniyor.

2020-2021 öğretim yılı e-Kayıt uygulaması sonucu adres bilginize göre Anasınıfı, İlkokul 1. sınıf veya Ortaokul 5. sınıfa kayıt yaptırmanız gereken okulu görmek için tıklayınız

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