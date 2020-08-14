14.08.2020 - 13:03 |
Anasınıfı, ilkokul ve ortaokul okul kayıtları ne zaman başlayacak? Başladı mı?
31 Ağustos yaklaşıyor. Öğrenciler 21 Eylül'e kadar uzaktan eğitim görüp saha sonra Bilim Kurulu tavsiyesine göre yüz yüze eğitime geçilecek. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı yaklaşırken en çok merak edilen konuların başında okul kayıtları geliyor. İşte ayrıntılar...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Önceki gün yaptığı açıklamada yeni eğitim öğretim yılına da uzaktan eğitimle başlanacağını duyurdu. 31 Ağustos'ta start verecek olan uzaktan eğitim öncesi 'Anasınıfı, ilkokul ve ortaokul okul kayıtları ne zaman başlayacak?' soruları soruluyor.
OKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Okul kayıtlarının ne zaman başlayacağı konusunda MEB'den net bir açıklama henüz yok. Okul kayıtlarının gelecek. hafta başlaması bekleniyor.
2020-2021 öğretim yılı e-Kayıt uygulaması sonucu adres bilginize göre Anasınıfı, İlkokul 1. sınıf veya Ortaokul 5. sınıfa kayıt yaptırmanız gereken okulu görmek için tıklayınız
2020-2021 Öğretim Yılı Okula Başlama Yaşı Hesaplama Tıklayınız
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