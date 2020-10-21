Anayasa Mahkemesinden ihlal kararÄ±

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Anayasa Mahkemesinin Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan kararÄ±na gÃ¶re, ÅŸÃ¼phe Ã¼zerine polis tarafÄ±ndan durdurulan bir Ã¶ÄŸretmen ile kimlik kontrolÃ¼ sÄ±rasÄ±nda gÃ¶revli polisler arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±.

Polislerin mÃ¼dahelesiyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ã¶ÄŸretmen, hastaneden darp raporu aldÄ±. Raporda, baÅŸvurucunun vÃ¼cudunun Ã§eÅŸitli yerlerinde sÄ±yrÄ±klar tespit edildiÄŸi belirtildi. Adli TÄ±p Kurumunca dÃ¼zenlenen raporda da baÅŸvurucunun yumuÅŸak doku lezyonlarÄ±na neden olan yaralanmasÄ±nÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± tehlikeye sokmadÄ±ÄŸÄ±, basit tÄ±bbi mÃ¼dahaleyle giderilebilecek nitelikte olduÄŸu bildirildi.

AÃ§Ä±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda, olay yerini gÃ¶ren MOBESE kameralarÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri incelendi, kamera aÃ§Ä±sÄ± nedeniyle gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ elde edilemediÄŸi tespiti yapÄ±ldÄ±.

SoruÅŸturmada, olaya karÄ±ÅŸan polis memuru hakkÄ±nda kasten yaralama suÃ§undan kovuÅŸturmaya yer olmadÄ±ÄŸÄ± kararÄ± verildi. Ã–ÄŸretmen, bu karara yaptÄ±ÄŸÄ± itirazÄ±n reddedilmesi Ã¼zerine Anayasa Mahkemesine bireysel baÅŸvuruda bulundu.

Ã–ÄŸretmen, kimlik kontrolÃ¼ uygulamasÄ± sÄ±rasÄ±nda kolluk kuvvetlerinin cebir ve ÅŸiddetine maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ÅŸikayetinin kovuÅŸturmaya yer olmadÄ±ÄŸÄ± kararÄ±yla sonuÃ§landÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, kÃ¶tÃ¼ muamele yasaÄŸÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼.

MAHKEMENÄ°N DEÄžERLENDÄ°RMESÄ°

Anayasa Mahkemesi, Ã¶ÄŸretmenin, Anayasa'nÄ±n 17. maddesinde gÃ¼vence altÄ±na alÄ±nan kÃ¶tÃ¼ muamele yasaÄŸÄ±nÄ±n hem maddi hem de usul boyutunun ihlal edildiÄŸine karar verdi.

YÃ¼ksek Mahkemenin gerekÃ§esinde, devletin bireyin maddi ve manevi varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± her tÃ¼rlÃ¼ tehlike, tehdit ve ÅŸiddetten korumakla yÃ¼kÃ¼mlÃ¼ olduÄŸu belirtildi.

BaÅŸvurucunun, polis memurlarÄ±na kimliÄŸini verdikten sonra polis memurlarÄ± ile Ã§Ä±kan tartÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda memurlardan birinin kendisini darbettiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ aktarÄ±lan gerekÃ§ede, baÅŸvurucunun, olaya tanÄ±klÄ±k ettiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ 3 kiÅŸinin ismini ifadesi sÄ±rasÄ±nda bildirdiÄŸi ancak savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n bu tanÄ±klarÄ±n ifadesine baÅŸvurmadÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

SavcÄ±lÄ±kÃ§a verilen kovuÅŸturmaya yer olmadÄ±ÄŸÄ±na dair kararda, bu tanÄ±klarÄ±n ifadelerine neden baÅŸvurulmadÄ±ÄŸÄ± konusunu aÃ§Ä±klÄ±ÄŸa kavuÅŸturabilecek bir gerekÃ§eye rastlanmadÄ±ÄŸÄ± vurgulanan gerekÃ§ede, ÅŸu deÄŸerlendirmelerde bulunuldu:

Â "Adli muayene raporlarÄ±ndaki yaralanma bulgularÄ± ve aynÄ± olay nedeniyle baÅŸvurucu aleyhine aÃ§Ä±lan kamu davasÄ±nda mahkeme huzurunda ifade veren tanÄ±k beyanlarÄ± baÅŸvurucunun polislerin fiziki saldÄ±rÄ±sÄ±na maruz kaldÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ± destekler mahiyettedir. Somut olayÄ±n gerÃ§ekleÅŸme koÅŸullarÄ± dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda Ã¶ÄŸretmen olan baÅŸvurucuya okul Ã§Ä±kÄ±ÅŸ saatinde ve meslektaÅŸlarÄ±nÄ±n da tanÄ±klÄ±k edebileceÄŸi ÅŸekilde kolluk gÃ¶revlileri tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen muamelenin belli bir aÄŸÄ±rlÄ±k derecesinde olduÄŸu ve olayda Anayasa'nÄ±n gerektirdiÄŸi asgari aÄŸÄ±rlÄ±k eÅŸiÄŸinin aÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edilmiÅŸtir."

BaÅŸvurucu hakkÄ±nda dÃ¼zenlenen ilk doktor raporunda darp ve cebir izine rastlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirtildiÄŸi, baÅŸvurucunun isteÄŸi Ã¼zerine aynÄ± gÃ¼n iÃ§inde alÄ±nan ikinci raporda baÅŸvurucuda meydan gelen ekimoz ve sÄ±yrÄ±klarÄ±n kayÄ±tlÄ± olduÄŸu aktarÄ±lan gerekÃ§ede, aÃ§Ä±k ÅŸikayet karÅŸÄ±sÄ±nda ilgili doktor hakkÄ±nda soruÅŸturmaya baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±na dair herhangi bir bilgi veya belgenin de soruÅŸturma dosyasÄ±nda bulunmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Â GerekÃ§ede, "OlayÄ±n gerÃ§ekleÅŸme koÅŸullarÄ±nÄ±n ve maddi gerÃ§eÄŸin ortaya Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± iÃ§in SavcÄ±lÄ±kÃ§a tanÄ±k ifadelerine baÅŸvurulmamasÄ±, polis tutanaÄŸÄ±nda yer alan Ã§eliÅŸkilerin giderilememiÅŸ olmasÄ± ve ÅŸikayet edilen doktor hakkÄ±nda soruÅŸturma yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ne dair bir bilginin bulunmamasÄ± gÃ¶zetildiÄŸinde soruÅŸturmanÄ±n tam ve etkin ÅŸekilde yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmediÄŸi sonucuna varÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Anayasa Mahkemesi aÃ§Ä±klanan gerekÃ§elerle Anayasa'nÄ±n 17. maddesinde gÃ¼vence altÄ±na alÄ±nan kÃ¶tÃ¼ muamele yasaÄŸÄ±nÄ±n hem maddi hem de usul boyutunun ihlal edildiÄŸine karar vermiÅŸtir." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

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