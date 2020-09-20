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20.09.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Anıtkabir’deki bayrak Darüşşafaka’da

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Anıtkabir’de dalgalanan Türk Bayrağı, Darüşşafaka mezunu Cevdet Cantürk’ün yönlendirmesi ve Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın başvurusuyla, Anıtkabir Komutanlığı tarafından Darüşşafaka Cemiyeti’ne hediye edildi.

Anıtkabir’deki bayrak Darüşşafaka’da

Darüşşafaka Müzesi’ne konulan bayrak, her 30 Ağustos’ta törenle göndere çekilecek. Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem, “Bizim için çok anlamlı ve gurur verici bir armağan” dedi.

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