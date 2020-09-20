Anıtkabir’deki bayrak Darüşşafaka’da

Darüşşafaka Müzesi’ne konulan bayrak, her 30 Ağustos’ta törenle göndere çekilecek. Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem, “Bizim için çok anlamlı ve gurur verici bir armağan” dedi.