MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ankara sokakları, yine çocukların oldu
ABONE OL
27.05.2020 - 14:30 | | DHA

Ankara sokakları, yine çocukların oldu

Ankara'da, corona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altındaki çocuklar, bugün 4 saatlik izinle yeniden dışarı çıktı.

Ankara sokakları, yine çocukların oldu

Corona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş grubundaki çocuklara bugün için 12.00 ile 15.00 saatleri arasında yine izin verildi. Ankara'da çocuklar, aileleri eşliğinde park ve bahçelere akın etti. Çocuklar, burada güneşli havanın keyfini çıkardı. Bisiklet kullanıp, top oynayan çocuklar, parklardaki oyun alanlarında doyasıya eğlendi. Ali Dinçer Parkı'nda oyun oynayan çocuklar, dışarı çıktıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Öte yandan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Ulus Meydanı ve Ulus Yeni Hali'nde ise yoğunluk gözlendi.

 

Sultangazi'de 60 yaşındaki adamın kafasına caraskal böyle düştüSultangazi'de başına caraskal düşen 60 yaşındaki Hasan Aktepe, yoğun bakıma alındığı hastanede hayatını kaybetti. Caraskal'ın düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çatıdan inemeyen köpeği itfaiyeciler kurtardı

Çatıdan inemeyen köpeği itfaiyeciler kurtardı

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Maaş ödenmez ise...

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Maaş ödenmez ise...

Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası oldu... Bugün açılıyor

Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası oldu... Bugün açılıyor

Binlerce kişi oraya akın etti! Kısıtlama sonrası korkutan rehavet görüntüsü

Binlerce kişi oraya akın etti! Kısıtlama sonrası korkutan rehavet görüntüsü

Sıradaki Haber