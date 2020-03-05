05.03.2020 - 17:10 |
Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ kuraları ne zaman çekiliyor?
İzmir, Muğla, Konya Kayseri ve Aksaray TOKİ kura çekimi gerçekleşti. Sırada Ankara var. Ankaralı yurttaşlar heyecanla kura çekimini beklerken "Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman?" sorusunu yoğunlaştırdı. İşte detaylar...
TOKİ KAnkara Kura çekim tarihi için beklenen gün geliyor. Yarın Ankara'da 4600 konut için kura çekimi yapılacak. Kuralar Ankara Sincan Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşecek. Binlerce kişi heyecanlı ve Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ kuraları ne zaman çekiliyor? sorularını sıklıkla soruyor.
ANKARA TOKİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
Ankara'da Sincan Saraycık 2300 konut (2+1) için kura çekimi 6 Mart Cuma günü saat 10.00'da başlayacak. Sincan Saraycık 2300 konut (3+1) için kura çekimi ise yine aynı gün saat 14.00'te yapılacak.
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