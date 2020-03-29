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29.03.2020 - 14:43 | | milliyet.com.tr

Ankara Valiliği market ve pazar kararını duyurdu

Son dakika gelen bilgilere göre; Ankara Valiliği, market ve pazarlara çocukların girişlerinin yasaklandığını duyurdu.

Ankara Valiliği market ve pazar kararını duyurdu

Ankara Valiliği'nin açıklamasında, "Corona virüs (COVİD-19) ile mücadele kapsamında Ankara il genelinde pazar yerleri ve hiper, süper ve küçük marketler dahil her türden alışveriş mekanlarına çocukların girişi, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 27.03.2020 Tarih ve 2020/11 kararı gereğince yasaklanmıştır" denildi.

Öte yandan Valilikten yapılan açıklamada, "Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla İlimizde, Taksi ve benzeri araçların şehirlerarası toplu ulaşım aracına dönüşümüne neden olacak ya da internet tabanlı uygulamalar vasıtasıyla yolcu taşıması yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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