Ankara Valiliği'nden düğünlerle ilgili flaş karar!

Ankara Valiliği'nden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

"Koronayla mücadele kapsamında sünnet, kına, nişan gibi etkinlikleri yasaklamış ve düğünleri en fazla 1 saatle sınırlandırmıştık. Salgının kontrol altına alınması amacıyla son aldığımız UHK kararıyla ilimizde sokak ve köy düğünlerine de izin verilmeyecek" ifadelerine yer verildi

Öte yandan Ankara Valisi Vasip Şahin vakaların yüksek olduğu başkentte sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı tartışmasıyla ilgili açıklama yaptı. Vali Şahin, “Şu anda böyle bir şey gündemimizde değil" dedi.