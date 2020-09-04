04.09.2020 - 12:16 | | AA
Ankara Valiliği'nden düğünlerle ilgili flaş karar!
Ankara Valiliği corona ile mücadele kapsamında salgının kontrol altına alınması amacıyla il genelinde sokak ve köy düğünlerine izin verilmeyeceğini duyurdu.
Ankara Valiliği'nden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:
"Koronayla mücadele kapsamında sünnet, kına, nişan gibi etkinlikleri yasaklamış ve düğünleri en fazla 1 saatle sınırlandırmıştık. Salgının kontrol altına alınması amacıyla son aldığımız UHK kararıyla ilimizde sokak ve köy düğünlerine de izin verilmeyecek" ifadelerine yer verildi
Öte yandan Ankara Valisi Vasip Şahin vakaların yüksek olduğu başkentte sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı tartışmasıyla ilgili açıklama yaptı. Vali Şahin, “Şu anda böyle bir şey gündemimizde değil" dedi.
“6 aydır bu anı bekledik” diyen Bulgarlar Edirne’deki Ulus Pazarı'na akın ettiBulgaristan’ın korona virüs salgınında Türkiye'den dönüşlerde vatandaşlarına karantina uygulamasını ve PCR testi zorunluluğunu kaldırmasının ardından yüzlerce Bulgaristan vatandaşı sabahın ilk saatlerinden itibaren alışveriş yapmak için soluğu Edirne’nin Ulus Pazarı’nda aldı.