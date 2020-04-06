Ankara Valiliği'nden engelliler adına para toplayanlara karşı uyarı

Valiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, son günlerde bazı kişilerin "Ankara Valiliği tarafından görevlendirildik" veya "Ankara Valiliğinden geliyoruz" şeklindeki beyanlarla il genelinde engelliler adına düzenlenen sözde kampanya için para talep ettikleri duyumunun alındığı belirtildi.

Bu konuda dikkatli olunması istenilen paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Ankara Valiliği olarak bu tür düzenlenmiş bir kampanyamız bulunmamaktadır. Bu ve benzeri taleplerle karşılaşan vatandaşlarımızın durumu en yakın kolluk birimlerimize ihbar etmesini rica ediyoruz."