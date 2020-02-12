Ankara ve Nevşehir'de bugün okullar tatil edildi mi? Ankara Valisi Vasip Şahin'den kar tatili açıklaması yapıldı mı?

Okullar tatil mi sorusu öğrenci ve veliler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Doğu Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde etkisini sürdüren kar yağışı ve beraberinde devam eden soğuk hava nedeniyle birçok ilde okullar tatil edildi. Sabahın ilk ışıklarından itibaren öğrenci ve veliler bulundukları şehirlerde okulların tatil edilip edilmediği sorusuna yanıt arıyor. Peki Ankara ve Nevşehir'de okullar bugün tatil edildi mi? Valilikten bir açıklama yapıldı mı?

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara Valiliği tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Yapıldığı anda haberimiz güncellenecektir.

NEVŞEHİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Yoğun yağan karın oluşturduğu olumsuz koşullar ve olası buzlanma tehlikesi nedeniyle Nevşehir geneli köy okulları, il geneli taşımalı eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki eğitim- öğretim, 12/02/2020 tarihinde geçerli olmak üzere 1 gün süre ile ara verme kararı alınmıştır.

Yine kendi imkânlarıyla veya toplu taşıma ile il merkezine veya ilçe merkezlerine gelen öğrencilerimiz de 1 gün izinli sayılacaktır.



Ayrıca tüm hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel de aynı gün izinli sayılacaktır.

İl merkezi ile tüm İlçeler ve Beldelerde eğitim ve öğretime normal olarak devam edilecektir. Trafiğe çıkacak vatandaşlarımızın buzlanmaya karşı tedbirli olmaları büyük önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.