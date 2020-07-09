Ankara'da 58 metruk bina için yıkım kararı

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre; 'Hıdırlıktepe, Atıfbey, İsmetpaşa Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi' alanında bulunan 58 metruk yapının alandan kaldırılması, Ankara Büyükşehir Belediyesi Encümeni'nce onaylandı.

Söz konusu alan, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi ile Bakanlar Kurulu tarafından 'Riskli Alan' olarak ilan edilmişti.