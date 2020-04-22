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22.04.2020 - 12:52 | | DHA

Ankara'da çiftçinin bulduğu yavru ayı, Bursa'ya götürüldü

Ankara'nın Nallıhan ilçesi Gökçeöz köyünde çifti Ünal Sert, tarlada çalışırken bitkin halde bulduğu yavru ayıyı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine teslim etti. Ayı, Bursa Karacabey'deki barınağa götürüldü.

Ankara'da çiftçinin bulduğu yavru ayı, Bursa'ya götürüldü

Köyde oturan Ünal Sert, hafta sonunda köyün yakınında tarlada çalışırken, köpeklerin havlaması üzerine şüphelenerek ormanlık alana doğru gitti. Ünal Sert, ağaçların arasında bitkin haldeki yavru ayı ile karşılaştı. Ünal Sert, ayıyı yakaladıktan sonra Nallıhan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği yetkililerine haber verdi. Köye gelen ekipler, yavru ayıyı teslim alarak Bursa'daki Karacabey Ovakorusu Ayı Barınağına götürdü.

Ünal Sert, çocuklarıyla tarlada çalışırken köpek havlaması duyuncu yanlarına gittiğini anlatarak, "Yavru ayı bitkin haldeydi. Biraz sevdik ve Milli Parklar ekiplerine haber verdik. Onlar da aldılar gittiler" dedi.

MİLLETVEKİLİ, SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Öte yandan hafta sonunda memleketi Nallıhan'daki köyünde bulunan AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Bursa'ya giderken köyde mola veren ekibi fark etti. Ceylan, ayıyı severken çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaşarak, "Muhtemel annesi vurulmuş. Yavru ayıyı bulan duyarlı vatandaşımız yavruyu Nallıhan Milli Parklar yetkililerine teslim etmiş. Yetkililer de yol üstünde olan köyüme uğradılar. Ben de sevimli ayı yavrusunu severek hüzünlü bir şekilde uğurladım. Artık bu yavru annesiz olarak, ömrü boyunca Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz döneminde yapılan, Karacabey Ovakorusu Ayı Barınağında yaşamak zorunda. Çünkü annesiz doğal ortamda yaşama şansı maalesef yok" ifadelerini kullandı.

 

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