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26.08.2020 - 11:16 | | DHA

Ankara'da 'emekliler çetesi' çökertildi

Ankara'da, paraya ihtiyacı olan emeklilere yüzde 200 ile 400 lira arası faiz uygulayarak, para verip, altın satışı yapılmış gibi belgeler imzalattıktan sonra maaşlarına el koyan çete çökertildi. Gözaltına alınan 7 çete üyesinin, 'kuyumcu' tabelası astıkları iş yerinde emeklilere muvafakatname imzalattırdıkları ardından icra takibi başlatıp, maaşlarına haciz koydurdukları belirlendi.

Ankara'da 'emekliler çetesi' çökertildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, birçok emeklinin şikayeti üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından Keçiören ilçesinde 'kuyumcu' tabelası asılan iş yerinde tefecilik yapıldığı, emeklilerin mağdur edildiği, maaşlarına el koyulduğu belirlendi. İş yerine düzenlenen operasyonda Y.Ü., Y.B., A.E., T.D., B.B., A.A. ve F.Ç. gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramalarda; farklı bankalara ait birçok POS cihazı, kaşeler, altın satılmış gibi düzenlenmiş mağdurların imzasının bulunduğu faturalar, imitasyon olduğu belirlenen altın görünümlü takılar, kasa defterleri, emeklilere ait icra takibi evrakı, işlem kayıtlarının tutulduğu bilgisayar ve mağdurların bilgilerinin yer aldığı 'gizli ajandalar' ele geçirildi.

Ankarada emekliler çetesi çökertildi

100'ÜN ÜZERİNDE EMEKLİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Operasyonun ardından sürdürülen soruşturma kapsamında 100'ün üzerinde emekli, polise başvurarak, çete üyelerinden şikayetçi oldu. Yapılan çalışmalarda, çetenin yöntemleri de deşifre edildi. Buna göre çete üyelerinin hedef olarak yaşlıları ve maaşları nedeniyle emeklileri seçtikleri, paraya ihtiyacı olan emeklilere ihtiyaçları kadar nakit para verip altın satışı yapılmış gibi belgeler imzalattırdıkları, borcun altın satışından kaynaklandığı izlenimi verdikleri, para alan emeklilerin maaşlarından kesinti yapılabilmesi için muvafakatname imzalattırarak, maaşlarının tamamına hacız koydukları belirlendi. Çetenin, verdikleri ana paraya yüzde 200 ile 400 lira arasında değişen oranda faiz uyguladıkları, 10 bin lira alan emeklilerin maaşlarından 40 bin lira kesinti yaptıkları da ortaya çıkarıldı. Soruşturma sürdürülüyor.

Ankarada emekliler çetesi çökertildi

İstanbul’da silahlı, patinajlı ve kuralsız düğün konvoyu terörü kameradaKorona virüsle mücadele kapsamında artan vak'a sayılarına rağmen İstanbul’da birçok düğünde kurallar yine hiçe sayıldı. Bir düğün için bir araya gelen gruplar, TEM Otoyolu’nu trafiği kapatırken damat lüks otomobiliyle patinaj çekerek terör estirdi. Bir başka düğünde evlerin önünde tabancalarla havaya ateş açarak gelin çıkartırken polis kuralları hiçe sayan ve trafikte tehlikeye yol açan magandaları yakalamak için kapsamlı bir çalışma başlattı.
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