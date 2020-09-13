Ankara’da kum fırtınası şoku

Ankara’nın Haymana ve Polatlı ilçelerinde dün akşam üstü kuvvetli rüzgarın etkisiyle kum fırtınası meydana geldi. Bir anda etkisini gösteren fırtına nedeniyle gökyüzünü toz bulutu kapladı. Özellikle Polatlı’da kum fırtınası ile birlikte gökyüzünde devasa toz bulutları oluştu. Görüş mesafesini düşüren fırtına nedeniyle paniğe kapılan vatandaşlar, boş alanlara kaçıştı. Ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu, bazı ağaçlar devrildi. Bir kısım esnaf, iş yerlerinin zarar görmemesi için kepenk kapatırken, fırtına nedeniyle yer yer elektrik kesintileri yaşandı. İki ilçede oturanlara korkulu dakikalar yaşatan kum fırtınası kuvvetli rüzgar nedeniyle etkisini kısmen Ankara merkezinde de hissettirdi. Gökyüzü gri-sarı bir renge bürünürken, adeta kentin üstüne toz yağdı.



‘Sarı’ uyarı



Kum fırtınasının etkili olduğu dakikalarda Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden de Ankaralılara “kuvvetli sağanak” uyarısı geldi. Saat 16.30 sularında yapılan duyuruda, “Gelecek iki saatlik periyotta Ankara’nın batı ve kuzey kesimlerinde (Polatlı, Ayaş, Beypazarı, Güdül, Kızılcahamam) sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin edildiği” bildirildi. Hemen ardından yapılan bir diğer duyuruyla ise kuvvetli sağanağın ardından Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. Duyuruda, “Ankara il genelinde gelecek 2 saatlik periyotta kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olacağı ve hayatı olumsuz etkileyeceğinin” tahmin edildiği ifade edildi. Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, direk devrilmesi, toz fırtınası, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi. Genel müdürlük, Ankara için sarı uyarıda da bulundu. Sarı uyarı, “Hava durumu potansiyel tehlikelidir, tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır” anlamına geliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden edinilen bilgilere göre, kentte beklenen sağanak yağış öncesinde meydana gelen kuvvetli rüzgar, yerel olarak toz fırtınasına (kalkması) neden oldu. Polatlı’da yoğun görülen hadise, küçük ölçekli bir “toz duvarı” olarak nitelendiriliyor. Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya da, ilçenin tamamını toz bulutu ve fırtınanın kapladığını, yer yer yıldırım düşmesi nedeniyle çıkan küçük çaplı yangınların söndürüldüğünü ifade etti. Yıldızkaya, “Daha çok kırsal mahallelerdeki mevsimlik işçilerin kaldığı çadırların uçtuğuyla ilgili çok ciddi haber geliyor. Ekiplerimiz alandalar” dedi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise kum fırtınası sırasında yapılması gerekenlere ilişkin animasyon hazırladı. Animasyonda, kum fırtınası sırasında ağzın ve burnun bir maskeyle, maske yoksa bir giysi veya kumaş ile kapatılması gerektiği belirtildi.

Vali Şahin: 6 vatandaşımız hafif yaralandı



Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Polatlı ve civarındaki ilçelerimizde meydana gelen şiddetli rüzgâr üzerine ekiplerimizce yapılan ilk tespitlere göre havada uçuşan cisimlerden kaynaklı altı vatandaşımız hafif yaralanmış olup, şimdilik başkaca bir can ya da mal kaybına ilişkin tespit bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.