Ankara'da okullar tatil mi? 6 Şubat Ankara Valiliğinden açıklama geldi mi?

Ankara'da okullar tatil mi sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Dün akşam saatlerinde Ankara başta olmak üzere birçok ilde etkili olan kar yağışı nedeniyle öğrenci ve velilerin gözü kulağı Valililikler tarafından yapılacak olan açıklamaya çevrildi. Sabahınn ilk ışıklarından itibaren öğrenciler Ankara'da bugün okullar tatil mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Ankara'da bugün 6 Şubat okullar tatil mi?

ANKARA'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Ankara Valiliği tarafından henüz yapılan bir açıklama yok! Valilik tarafından bir açıklama yapıldığı anda haberimiz güncellenecektir.

6 ŞUBAT HAVA DURUMU

Akyurt kar yağışlı 1 derece, , Altındağ kar yağışlı 2 derece, Ayaş kar yağışlı -1 derece, Balâ kar yağışlı 0 derece, Beypazarı kar yağışlı 3 derece, Çamlıdere kar yağışlı -1 derece, Çankaya kar yağışlı 2 derece, Çubuk kar yağışlı 0 derece, Elmadağ kar yağışlı 0 derece, Etimesgut kar yağışlı 0 derece, Evren kar yağışlı 1 derece, Gölbaşı kar yağışlı 1 derece, Güdül kar yağışlı 1 derece, Haymana kar yağışlı 0 derece, Kahramankazan kar yağışlı 0 derece, Kalecik kar yağışlı 2 derece, Keçiören kar yağışlı 2 derece, Kızılcahamam kar yağışlı -1 derece, Mamak kar yağışlı 1 derece, Nallıhan kar yağışlı 2 derece, Polatlı kar yağışlı 1 derece, Pursaklar kar yağışlı 2 derece, Sincan kar yağışlı 2 derece, Şereflikoçhisar kar yağışlı 6 derece ve Yenimahalle kar yağışlı 1 derece...

5 ŞUBAT TARİHİNDE KAR TATİLİ OLAN İL VE İLÇELER

Ağrı'da okullara kar tatili

Ağrı kent merkezinde yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle il merkezine bağlı köylerdeki ve taşımalı eğitim yapılan okullarda 5 Şubat Çarşamba günü 1 gün süre ile tatil edildi.

Van'da okullara kar tatili

VAN'da akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kentte ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi. Aynı zamanda engelli ve hamilelerde yarın idari izinli sayılacak. Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullar 5 Şubat 2020 tarihinde bir gün süreyle tatil edildi. Engelli ve hamiller de idari izinli sayılacak" denildi.

Beytüşşebap'ın 3 köyünde, okullara 'çığ' tatili

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, çığ tehlikesi nedeniyle 3 köyde okullar, bugün için tatil edildi.

Beytüşşebap'ta etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. İlçede çığ tehlikesi nedeniyle 3 köyde, bugün için okullar tatil edildi. Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik; Beşağaç, Bölücek ve Güneyyaka köylerinde yoğun kar yağışı, tipi ve çığ tehlikesi nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini söyledi.

6 ŞUBAT KAR TATİLİ OLAN İL VE İLÇELER

Ağrı'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle merkeze bağlı köy ve taşımalı eğitim yapılan okullarda yarın eğitime ara verildi. Öte yandan Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Ovacık ilçesinde 2 gün, süreyle, Nazımiye ilçesinde ise yarın okullar tatil edildi.

Valilikten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Olumsuz hava şartlarından dolayı Ağrı Merkeze bağlı köy ve taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitim ve öğretime 6 Şubat 2020 Perşembe günü 1 gün ara verilmesi uygun görülmüştür. İl Merkezindeki okullarımızda eğitim ve öğretime ara verilmemiştir."

Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Ovacık ilçesinde 2 gün, süreyle, Nazımiye ilçesinde ise yarın okullar tatil edildi.

Tunceli'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı özellikle kırsal alanda yaşımı olumsuz etkilerken, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla Ovacık ilçesinde 2 gün süreyle, Nazımiye ilçesinde ise yarın okulların tatil edildiği bildirildi.