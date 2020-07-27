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27.07.2020 - 17:32 | | DHA

Ankara'da Yunanistan Büyükelçiliği'ne siyah çelenk!

Ankara’da Osmanlı Ocakları üyesi bir grup, Türk bayrağının yakılmasını, Yunanistan Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bırakarak protesto etti.

Ankara'da Yunanistan Büyükelçiliği'ne siyah çelenk!

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat ve beraberindeki grup, Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına tepki göstermek amacıyla Çankaya'daki Yunanistan Büyükelçiliği önünde bir araya geldi.

Burada açıklama yapan Canpolat, "Türk bayrağının yakılması, Türk milletinin nefretini, kinini kazanmaktır. Biz bu amaçla Yunanistan'ın bayrağını yakmayacağız. Herkese eşit mesafede olan bir hoşgörü ile bu meseleleri çözeceğiz. Türk bayrağını veya bir ülkenin bayrağını yakmak hiç kimseye çıkar sağlamamakta. Kinin, nefretin bitmesi adına bugün Ankara Yunanistan Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bırakacağız" dedi.

Canpolat açıklamasının ardından üzerinde, 'Biz hiçbir ülkenin bayrağını yakmayız' yazılı siyah çelengi Büyükelçilik önüne bıraktı.

 

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