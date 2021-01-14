Anket yaptıklarını söyleyerek gençleri dolandırdılar!

Olay geçtiğimiz aylarda Maltepe sahilde gerçekleşti. Arkadaşları ile birlikte gezmeye gelen gençler dolandırıcıların hedefi oldu. Anket yaptıklarını iddia eden anketörler anket yaptıklarını söyleyerek satış sözleşmesi yaptılar. Gençler anketörlerin kurbanı oldu. Kendilerini İzmir'den geldiklerini öğrenci olduklarını ve anketörlük yaptıklarını söyleyerek gençlerden ankete katılmalarını ve yaptıkları anket başına para kazandıklarını söyledi. Gençler kişisel bilgilerini anketörlere verdi. Dolandırıcıların hedefi olan gençler olaydan 1 ay sonra dolandırıldıklarını anladılar.

İstanbul'da değişik semtlerde oturan gençler, 2 bin 500 lira ile 6 bin lira arası değişen fiyatlarda dolandırıldılar. Firma yetkileri anketörlerin yaptıkları satış sözleşmesi ve gençlerden ankete katıldıklarına dair attıkları imzaları satış sözleşmesi olduğunu söyleyerek para talep etti. Yardım etmek isterken dolandırıcıların hedefi olan gençler kendileri ile ayni durumda olan diğer insanlara iletişime geçerek birlikte hareket etmeye başladı. Dolandırıcı mağduru gençler sayıları 300 kişiyi bulan WhatsApp gurubu ve çeşitli internet adresleri üzerinden farklı şehirlerde ayni şekilde dolandırılan insanları görünce hayatlarının şokunu yaşadılar. Satış sözleşmesinde imzaları olduğu için hiçbir şekilde hukuki anlamda destek bulamayan gençler yetkililerden mağduriyetlerinin giderilmesi için yardım istedi.

Mağdur Selim Ak; "3 ay önce Maltepe sahilde iki arkadaş otururken yanımıza 3 tane arkadaş geldi. İzmir'den geldiklerini ve öğrenci olduklarını söylediler. Bir anket çalışması düzenlediklerini belirttiler. Onlara yardımcı olmak istedik. Anket için bizden T.C. kimlik numaramızı, adres ve e-posta bilgilerimizi ve birkaç özel bilgi daha istediler. Bize doldurdukları anketi zaten göstermeden işlemleri yaptılar. Anket sonunda bizle bu anketi yaptıklarını kanıtlamaları için imza atmanızı istediler. Sonrasında 1 ay gibi bir süre geçti. Bir telefon numarası tarafından arandım. Şirket yetkilisi olduğunu iddia eden kadın 2 bin 500 lira onlara borcumun olduğunu ödemezsem icraya vereceklerini söylediler. Ben ise borcumun olmadığını onlardan herhangi bir ürün ya da hizmet almadığımı söyleyince WhatsApp üzerinde bir sözleşme attılar. Anket yapan çocukların benden aldığı bilgiler üzerine kurulmuş bir sözleşme olduğunu gördüm. Şoka uğradım. Şu an da zaten icralık olmuş durumdayım. Resmen benden aldıkları bilgileri masa başında kağıda geçirmişler. Ayrıca kadın bu sözleşmeyi evime gelerek yaptıklarını iddia etti. Ama biz bu anket diye bildiğimiz sözleşmeyi sokakta gerçekleştirmiştik. Kısacası dolandırıldık. Bu konuda tek mağdur olan biz değiliz. İstanbul'da tahminimce yaklaşık 200 ile 300 arasında mağdur var. Biz konu üzerine bu arkadaşlarla WhatsApp grubu kurduk. Bu şekilde de hukuki süreçlerde birlikte hareket ediyoruz. Elimiz kolumuz bağlı bekliyoruz" dedi.