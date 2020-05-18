Anne-oğuldan iyilik mutfağı

Sağlık çalışanları için yemek yapmaya karar veren anne-oğul, evlerinin mutfaklarında yaptıkları yemekleri İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ndeki sağlık çalışanlarına götürmeye başladı. İki aydır sağlık çalışanlarına ve ihtiyaç sahiplerine yemek servis eden anne ile oğluna mahalle sakinleri ve yakınları da destek oluyor.

‘Huzurlu oluyorum’



Her gün sağlık çalışanları için yiyecek hazırlayan Suzan Öcal: “İnsanların hayatını kaybetmesi nedeniyle önce doktorlara kızdım. Oğlum, doktorların çalıştığını ama benim bir şey yapmadığımı söyledi. Düşününce, oğlumun haklı olduğunu anladım. Bu konuşmanın üzerine kalkıp doktorlar için kete yaptım ve oğlumla hastaneye gönderdim. Bu sürekli hale geldi. Her gün oğlumla bir şeyler hazırlıyoruz. Kızım ve damadım da yardım ediyor. Sağlık çalışanlara bir şeyler yapıp göndermek beni mutlu ediyor, huzurlu oluyorum.”



‘Paylaştıkça büyüdü’



Viktor Öcal: “Cerrahpaşa’da çok yakın dostlarım var. İki aya yakın bir süredir hastaneye bir şeyler hazırlayıp götürüyoruz. Kız kardeşimin önerisiyle hazırlanan yiyecekleri sosyal medyadan paylaştık. Gören arkadaşlarımdan da yardım etmek için talep geldi. Onlar da evlerinde hazırladıkları yiyecekleri bize teslim ediyor. Bizimle başlasa da, bizim dışımızda birçok kişi bu yardıma destek oluyor. Birçok tanığımız da borçları olanların bakkal defterlerini satın aldı. Güvendiğimiz bakkallara gidip borçlu olanları öğreniyoruz ve veresiye defterlerini kapatıyoruz.”