08.05.2020 - 07:00 | | İSTANBUL Milliyet
Annenize doğadan armağan verin
WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), bu yıl 10 Mayıs Pazar günü kutlanacak Anneler Günü öncesinde tehlike altındaki bir türü evlat edinerek annelerimize doğanın kalbinden bir armağan verme çağrısında bulundu.
“Dünya için de umut veren bir adım atıp, sembolik olarak tehdit altındaki bir türü evlat edinerek annenize doğanın kalbinden sonsuz bir sevgi hediye edelim” diyen WWF-Türkiye’nin evlat edinme kampanyası dokuz türü kapsıyor: Deniz kaplumbağası, panda, yunus, turna, kutup ayısı, kaplan, orfoz, saz kedisi ve orangutan.