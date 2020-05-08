Annenize doğadan armağan verin

“Dünya için de umut veren bir adım atıp, sembolik olarak tehdit altındaki bir türü evlat edinerek annenize doğanın kalbinden sonsuz bir sevgi hediye edelim” diyen WWF-Türkiye’nin evlat edinme kampanyası dokuz türü kapsıyor: Deniz kaplumbağası, panda, yunus, turna, kutup ayısı, kaplan, orfoz, saz kedisi ve orangutan.