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08.05.2020 - 07:00 | | İSTANBUL Milliyet

Annenize doğadan armağan verin

WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), bu yıl 10 Mayıs Pazar günü kutlanacak Anneler Günü öncesinde tehlike altındaki bir türü evlat edinerek annelerimize doğanın kalbinden bir armağan verme çağrısında bulundu.

Annenize doğadan armağan verin

“Dünya için de umut veren bir adım atıp, sembolik olarak tehdit altındaki bir türü evlat edinerek annenize doğanın kalbinden sonsuz bir sevgi hediye edelim” diyen WWF-Türkiye’nin evlat edinme kampanyası dokuz türü kapsıyor: Deniz kaplumbağası, panda, yunus, turna, kutup ayısı, kaplan, orfoz, saz kedisi ve orangutan. 

Adana'da narkotik uygulamasına helikopter desteğiAdana'da 540 polisle helikopter destekli narkotik uygulaması yapıldı. Kent merkezindeki ana arterlerde ve caddelerde 540 polisin katıldığı uygulamada, şüphe üzerine durdurulan araçlarda aramalar yapıldı.
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