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08.04.2020 - 13:14 | | İHA

Annesi tarafından öldürülen çocuğun cenazesini babası teslim aldı

Denizli'de annesi tarafından kağıda yazdığı yazıyı okuyamadığı gerekçesi ile uyurken yatağında boğularak öldürülen 4 yaşındaki çocuğun cenazesi babası tarafından teslim alındı.

Annesi tarafından öldürülen çocuğun cenazesini babası teslim aldı

Olay dün, Merkezefendi ilçesi Servergazi Mahallesi 402 Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Anne Nagihan Kiraz (35) iddialara göre odasında uyuyan 4 yaşındaki oğlu Ali Kiraz'ı boğarak öldürdü.

Olayın ardından bir süre bekleyen anne Nagihan Kiraz aynı binada oturan kız kardeşini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde 4 yaşındaki Ali'nin öldüğünü belirledi.

Çocuğun cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere cenaze aracı ile Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Korkunç olayın ardından anne Nagihan Kiraz tutuklanarak cezaevine gönderildi. Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda işlemleri tamamlanan kaldırılan çocuğun cenazesi babası ve yakınları tarafından Manisa Saruhan ilçesinde defnedilmek üzere teslim alındı.

Annesi tarafından öldürülen çocuğun cenazesini babası teslim aldı

Corona virüsün görülmediği tek yer! Salgından korunmalarının sırrı ise...Dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınının Avrupa'daki merkez üssü haline gelen İspanya’nın Cadiz kentine bağlı Zahara de la Sierra kasabası, ülkede corona virüs (Covid-19) tespit edilmeyen tek kasaba olarak biliniyor. Corona virüs vakası görülmeyen tek yer olan Zahara de la Sierra kasabası kapılarını Demirören Haber Ajansı'na açtı. Zahara de la Sierra Belediye Başkanı Santiago Galvan, corona virüsten korunmanın sırrını açıkladı.
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