Annesiz kalan yavru sincaplar rehabilitasyon merkezinde bakıma alındı

Erfelek ilçesinde çiftçilikle uğraşan bir aile bahçelerinde 3 sincap yavrusu buldu. Bir süredir anneleri tarafından beslenmedikleri için bitkin düştükleri görülen yavruları bulundukları yerden alan vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.

Ekiplerce vatandaşlardan teslim alınan yavru sincaplar bakımlarının yapılabilmesi için Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Sinop Şube Müdürü Ayhan Dursun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sincap yavrularının merkezlerinde veteriner hekimlerce beslenmeye çalışıldığını söyledi.

Vatandaşlara duyarlılıklarından ötürü teşekkür eden Dursun, "Sincap yavruları bu dönemde anne sütüne çok ihtiyaç duyar. Nedenini bilmiyoruz ama bir şekilde doğada annesiz kalmışlar. Veteriner arkadaşlar bir şekilde süt vererek beslemeye çalışıyorlar. Sağlık durumları şu an iyi durumda." dedi.