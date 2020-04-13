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13.04.2020 - 18:13 | | DHA

Antalya corona virüs vaka sayısı! Vali Karaloğlu son durumu açıkladı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kentte şu an 178 corona virüs hastası olduğunu, 9 hastanın ise yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Vali Münir Karaloğlu, koronavirüs salgınına ilişkin açıklama yaptı. Karaloğlu, koronavirüs testi pozitif çıkan hastalardan 103'ünün takibinin evlerinde yapıldığını, 66'sının tedavisinin hastanelerde sürdüğünü, 9'unun yoğun bakım servisinde olduğu bilgisini paylaşırken, yoğun bakımdaki 3 hastanın da entübe olduğunu belirtti. Yaşamını yitiren 9 vatandaşın yaş ortalamasının 74 olduğunu aktaran Vali Karaloğlu, tamamının koronavirüs dışında ikinci, üçüncü hastalıkları olduğunu söyledi. Vali Karaloğlu, evden takibi yapılan hastalardan 45'inin hiçbir belirtisi olmadığını, ancak testleri pozitif çıktığı için evlerinde karantinaya alındıklarını belirtti.

Antalya genelindeki hastanelerde 7 bin 500 yatak kapasitesi olduğunu belirten Karaloğlu, bunların 2 bin 500'ünü Covid-19'la mücadele için ayırdıklarını söyledi. 1265 yoğun bakım yatağı olduğunu kaydeden Vali Karaloğlu, Antalya'daki bilim kurulunun projeksiyonuna göre en yüksek dönemde bile Antalya'nın yatak bakımından yeterli olacağı bilgisini paylaştı. Karaloğlu, hastalığın yayılımını engellemek için hareket ve temasın azaltılması gerektiğini de hatırlattı.

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