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25.05.2020 - 14:08 | | DHA

Antalya girişinde yoğunluk yaşanmadı

Son dakika haberi... Antalya'da Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde kent girişindeki kontrol noktasında araç yoğunluğu yaşanmadı. Gelen araçlardaki kişilerin evrak kontrolü yapıldıktan ve ateşleri ölçüldükten sonra kente girişlerine izin verildi.

Antalya girişinde yoğunluk yaşanmadı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma yasağının 3'üncü gününde Antalya'ya girişlerde yoğunluk yaşanmadı. Sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş üstü kişilerin en az 30 gün olmak şartı ile istedikleri yerlere gidebileceklerinin belirtildiği genelgenin yayımlanmasının ardından az sayıda kişi Antalya'ya geldi. Döşemealtı ilçesinde kurulan yol kontrol noktasında kente gelen araçların tamamı durdurularak kontrol ediliyor. Araçlarıyla gelen kişilere polis ve jandarma ekipleri tarafından izin belgeleri ve nereden geldikleri sorulurken, Sağlık Bakanlığı personeli tarafından da ateşleri ölçülüyor. Araçlar jandarmanın arama köpekleri tarafından da aranıyor.

Seyahat kısıtlamasının devam ettiği 15 ilden kente gelenler ise 14 günlük ev karantinasına uyacaklarına dair belgeyi imzaladıktan sonra evlerine gönderiliyor.

Antalya girişinde yoğunluk yaşanmadı

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