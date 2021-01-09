Antalya merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 32 gözaltı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY şüphelilerine yönelik iki yıl önce çalışma başlattı.

Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, Antalya, İzmir, Manisa, Aksaray ve Burdur'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada örgütsel faaliyetlerde kullanıldığı değerlendirilen Türk lirası, avro, dolar, çoğu örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitap, örgütsel doküman ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

"HURMA TİCARETİ" ADI ALTINDA ÖRGÜTE FİNANS SAĞLAMIŞLAR

FETÖ/PDY'nin "Antalya yeni esnaf yapılanması" içinde paravan "hurma ticareti" adı altında örgüte finans sağlandığı, "bağış, himmet" adı altında para toplandığı belirlendi.

Toplanan paraların tutuklu, hükümlü, kamudan ihraç edilen örgüt mensuplarının aileleri ile henüz deşifre olmamış Antalya'da üniversite eğitimi alan öğrencilerin ihtiyaçları için kullanıldığı belirlendi.

Örgüt üyeleriyle belirli aralıklarla toplantılar düzenlendiği, toplantılara yer temin edildiği, adli mercilerce işlemleri süren örgüt mensupları için avukat sağlandığı tespit edildi.

Şüphelilerin, söz konusu faaliyetlerle Antalya'da yeni yapılanma içinde oldukları öğrenildi.