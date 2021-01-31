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31.01.2021 - 17:20 | | AA

Antalya-Mersin yolu kayalar nedeniyle ulaşıma kapandı!

Antalya-Mersin D400 karayolunda öğlen saatlerinde bir heyelan meydana geldi. Yolun 30'uncu kilometresinde; yerinden kopan devasa bir kaya parçası asfalt zemine düşerek parçalandı. Yolu tamamen kaplayan kaya parçası ulaşım durdu.

Antalya-Mersin yolu kayalar nedeniyle ulaşıma kapandı!
Dev kaya parçası Antalya-Mersin yolunu ulaşıma kapadı!
Dev kaya parçası Antalya-Mersin yolunu ulaşıma kapadı!
Dev kaya parçası Antalya-Mersin yolunu ulaşıma kapadı!
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesini, Mersin'in Anamur ilçesine bağlayan  D-400 kara yolunun 53'üncü kilometresinde yamaçtan kopan kaya parçaları yola  düştü.

Kaya parçaları nedeniyle kara yolu trafiğe kapandı. Karayolları  ekipleri, bölgede çalışma başlattı.

Zeytinada Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Şener, yoğun  yağış nedeniyle gevşeyen kayaların yola düştüğünü belirtti.

Kayalar büyük olduğu için yolun açılmasının zaman alabileceğini ifade  eden Şener, can kaybının olmamasının en büyük tesellileri olduğunu kaydetti.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya dair hava durumu tahminlerini yayınladı. Antalya’da hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağış bekleniyor.

 

 

 

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