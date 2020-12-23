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23.12.2020 - 11:35 | | İHA

Antalya'da 11 yaşındaki çocuk arkadaşını vurdu

Gelen son dakika haberine göre; Manavgat ilçesinde evlerinin bahçesinde oynayan 11 yaşındaki çocuk, havalı tüfekle oyun oynarken yanlışlıkla aynı yaştaki arkadaşını yaraladı. Baldırına giren bilye ile yaralanan E.G. (11) ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Antalya'da 11 yaşındaki çocuk arkadaşını vurdu

Olay, Aşağı Hisar Mahallesi Hükümet Caddesi üzerindeki evin bahçesinde meydana geldi. E.G. ve T.Ü.E. isimli 11 yaşındaki iki arkadaş, E.G.’nin ailesine ait evin bahçesinde oyun oynamaya başladı. E.G. evlerinden babasına ait havalı bilye atar tüfeği getirerek atış yapmaya başladılar. T.Ü.E.’nin yaptığı atış sırasında bilye E.G.’nin baldırına isabet etti. Baldırına giren bilye, E.G.’nin yaralanmasına neden oldu. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekibi E.G.’ye olay yerinde müdahalede bulunurken, ambulansla hastaneye kaldırdı. Baldırına giren bilye çıkarılan E.G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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